Luka Dončić spreman za meč protiv Hjustona

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa izgubili su od ekipe Los Anđeles Klipersa u meču NBA lige rezultatom 103:88 ( 28:15, 26:24, 26:22, 23:27).

Pored ubedljivog poraza u utakmici odigranoj pre tri dana, 21. decembra, veći problem za „Jezeraše“ predstavlja činjenica da je Luka Dončić doživeo kontuziju leve noge, pa je propustio drugo poluvreme pomenutog meča, a nije igrao ni tri dana kasnije u još jednom ubedljivom porazu njegovog tima od Finiks Sansa, rezultat je bio 132:108. Kako navodi američki ESPN Slovenac se oporavio i igraće u narednoj utakmici NBA lige, za dva dana, kada će Lejkersi ugostiti Hjuston