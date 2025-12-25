Bez njega ne bi bili prvi: Milošević najbolji igrač Partizana bez konkurencije!

Hot sport pre 2 sata
Bez njega ne bi bili prvi: Milošević najbolji igrač Partizana bez konkurencije!

Fantastična polusezona za čuva mreže crno-belih Marko Milošević je sa osam mečeva bez primljenog gola najjača karika Partizana u polusezoni, koja je crno-belima donela prvo mesto i 46 bodova.

Iza Partizana je izuzetno uspešna polusezona u Superligi Srbije, a jedan od glavnih razloga liderske pozicije nalazi se na golu. Marko Milošević je u prvoj sezoni u crno-belom dresu odigrao 19 od 20 prvenstvenih mečeva i čak osam puta sačuvao mrežu, čime je najuspešniji golman lige u toj kategoriji. Partizan je u dosadašnjem toku sezone ostvario 15 pobeda i sakupio 46 bodova, a Miloševićev učinak dodatno dobija na težini ako se uzme u obzir da je u 42,1 odsto
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Zvezdan Terzić o pomoći države: "Crvena zvezda za 10 godina nije dobila koliko Partizan za godinu dana"

Zvezdan Terzić o pomoći države: "Crvena zvezda za 10 godina nije dobila koliko Partizan za godinu dana"

Mondo pre 1 sat
"Prelazni rok je odrađen fantastično, potrebne male korekcije": Terzić pričao o pojačanjima Crvene zvezde

"Prelazni rok je odrađen fantastično, potrebne male korekcije": Terzić pričao o pojačanjima Crvene zvezde

Mondo pre 1 sat
Karabeljov cilja "ligu petice"? Bugarin pred pozivom koji se ne odbija!

Karabeljov cilja "ligu petice"? Bugarin pred pozivom koji se ne odbija!

Sportske.net pre 1 sat
Evo zašto je Vladan Milojević napustio Zvezdu: Terzić otkrio glavni razlog!

Evo zašto je Vladan Milojević napustio Zvezdu: Terzić otkrio glavni razlog!

Telegraf pre 3 sata
Zvezda je toliko kvalitetnija od svih ostalih klubova, Zvezdan Terzić poručio: Uopšte se ne dovodi u pitanje osvajanje titule…

Zvezda je toliko kvalitetnija od svih ostalih klubova, Zvezdan Terzić poručio: Uopšte se ne dovodi u pitanje osvajanje titule

Dnevnik pre 4 sati
Rezime sezone FK Vojvodina u brojkama: Na korak do vrha... katanac, mirna mreža, kud sad pauza

Rezime sezone FK Vojvodina u brojkama: Na korak do vrha... katanac, mirna mreža, kud sad pauza

Dnevnik pre 5 sati
Otkriveno kakva je situacija sa Radonjićem u Zvezdi

Otkriveno kakva je situacija sa Radonjićem u Zvezdi

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko MiloševićPartizanSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Pet setova borbe i propuštena šansa Radničkog protiv Partizana

Pet setova borbe i propuštena šansa Radničkog protiv Partizana

RTK pre 8 minuta
Znamo ko je evroligaški košarkaš sa najboljim filmskim ukusom svih vremena: Furnijeova objava zapalila fanove!

Znamo ko je evroligaški košarkaš sa najboljim filmskim ukusom svih vremena: Furnijeova objava zapalila fanove!

Hot sport pre 23 minuta
Dodeljene Zlatne lopte najboljima u 2025. godini

Dodeljene Zlatne lopte najboljima u 2025. godini

Sputnik pre 23 minuta
Velika tuga, preminuo legendarni fudbaler šampiona Evrope

Velika tuga, preminuo legendarni fudbaler šampiona Evrope

Nova pre 3 minuta
FSS predstavio Kodeks reprezentativca Srbije - Za pobedu!

FSS predstavio Kodeks reprezentativca Srbije - Za pobedu!

Sportske.net pre 3 minuta