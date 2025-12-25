Ko su najtraženiji srpski fudbaleri iz Superlige i koliko vrede na tržištu?

Superliga Srbije bogata je za nekoliko velikih talenata među fudbalerima, za kojima već vlada, a i tek će vladati interesovanje stranih klubova.

Priča se o talentovanoj generaciji Partizanovih fudbalera, koji su jesenji deo Superlige Srbije okončali na prvom mestu sa 46 bodova, jedan više u odnosu na najvećeg rivala Crvenu zvezdu. Crno-beli imaju u svojim redovima nekoliko talenata pred kojima je svetla budućnost, što može da raduje Srbiju pošto reprezentacija definitivno ima budućnost. Međutim, pored njih, vredi govoriti o još nekim igračima. Vasilije Kostov, rođen 2008. godine je trenutno najvredniji