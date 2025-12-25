Priveden predsednik Fenerbahčea, našli mu narkotike u kosi?!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Predsednik Fenerbahčea Sadetin Saran priveden je danas u Istanbulu u sklopu proširene istrage o drogama u koju su upletene istaknute ličnosti iz sveta zabave i medija.

Saran, turski i američki državljanin, priveden je samo nekoliko sati nakon što su forenzičkim testovima otkriveni tragovi narkotika u njegovim uzorcima kose, prenela je državna televijzija TRT. On je prošle nedelje pozvan da svedoči i poslat je u forenzičku ustanovu kako bi dao uzorke kose i krvi. Od početka meseca više desetina ljudi privedeo je u sklopu istrage koju nadgleda Kancelarija glavnog tužioca Istanbula. Među njima su televizijski voditelji, novinari,
Danas pre 5 sati
Sportske.net pre 1 sat
