Partizan poražen od Makabija na debiju Penjaroje u Beogradu

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od ekipe Makabija iz Tel Aviva rezultatom 112:87 (30:31, 28:12, 34:16, 20:28) u meču 18. kola Evrolige.

Bio je ovo prvi meč za novog trenera Partizana Đoana Penjaroju, kao i za košarkaša "crno-belih" Kamerona Pejna. Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Pejn sa 15 poena, dok je Sterling Braun postigao 12. Isak Bonga i Tajrik Džons ubacili su po 10 poena, a Vanja Marinković je postigao devet. U redovima Makabija istakao se Loni Voker sa 20 poena, dok je Roman Sorkin postigao 17. Ti Džej Lif je ubacio 14, Ošej Briset 11, a Marsio Santos je postigao 10 poena. Partizan