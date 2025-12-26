Partizan poražen od Makabija na debiju Penjaroje u Beogradu

Newsmax Balkans pre 3 sata
Partizan poražen od Makabija na debiju Penjaroje u Beogradu

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od ekipe Makabija iz Tel Aviva rezultatom 112:87 (30:31, 28:12, 34:16, 20:28) u meču 18. kola Evrolige.

Bio je ovo prvi meč za novog trenera Partizana Đoana Penjaroju, kao i za košarkaša "crno-belih" Kamerona Pejna. Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Pejn sa 15 poena, dok je Sterling Braun postigao 12. Isak Bonga i Tajrik Džons ubacili su po 10 poena, a Vanja Marinković je postigao devet. U redovima Makabija istakao se Loni Voker sa 20 poena, dok je Roman Sorkin postigao 17. Ti Džej Lif je ubacio 14, Ošej Briset 11, a Marsio Santos je postigao 10 poena. Partizan
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Oglasila se samo dvojica igrača Partizana: Penjaroja i Marinković podneli najveći teret, šta je sa ostalima?

Oglasila se samo dvojica igrača Partizana: Penjaroja i Marinković podneli najveći teret, šta je sa ostalima?

Mondo pre 50 minuta
Izvinjenje Vanje Marinkovića Grobarima: Vidi se koliko mu je teško

Izvinjenje Vanje Marinkovića Grobarima: Vidi se koliko mu je teško

Mondo pre 2 sata
Burno nakon meča - Tajrik u okršaju sa navijačima Partizana VIDEO

Burno nakon meča - Tajrik u okršaju sa navijačima Partizana VIDEO

B92 pre 2 sata
Vanja se izvinio navijačima: "Upali smo u neku tešku zonu" VIDEO

Vanja se izvinio navijačima: "Upali smo u neku tešku zonu" VIDEO

B92 pre 1 sat
Košarkaši Makabija ubedljivo pobedili Partizan u Beogradu

Košarkaši Makabija ubedljivo pobedili Partizan u Beogradu

RTV pre 3 sata
Košarkaši Partizana izgubili od Makabija i pretrpeli treći uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili od Makabija i pretrpeli treći uzastopni poraz u Evroligi

Nedeljnik pre 3 sata
Vanja se izvinio navijačima i ponudio ''najlakši način'' da se izađe iz krize

Vanja se izvinio navijačima i ponudio ''najlakši način'' da se izađe iz krize

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroliga

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Kameron Pejn nakon prve utakmice u dresu Partizana: Razumljivo je da su navijači bili ljuti

(VIDEO) Kameron Pejn nakon prve utakmice u dresu Partizana: Razumljivo je da su navijači bili ljuti

Danas pre 21 minuta
Muzej košarke u Čačku bez medalja Željka Obardovića i Dragana Kićanovića

Muzej košarke u Čačku bez medalja Željka Obardovića i Dragana Kićanovića

Danas pre 1 sat
Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

Danas pre 2 sata
Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Danas pre 2 sata