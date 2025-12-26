Penjaroja: Potrebne su dve-tri nedelje da uvidimo realnu situaciju

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja izjavio je posle poraza od Makabija da je njegova ekipa odigrala lošu utakmicu i dodao da je potrebno vreme kako bi promenio situaciju.

Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva rezultatom 112:87 u meču 18. kola Evrolige, na debiju Penjaroje. "Čestitam Makabiju. Jasno je da smo odigrali lošu utakmicu. Mislim da smo manje-više bili dobri sedam-osam minuta. Imali smo ideje u odbrani i napadu. U prvoj četvrtini smo imali 10 asistencija. Držali smo se zajedno, ali posle sedam minuta postalo je jasno gde su naši problemi. Nismo igrali kao tim, sve se svelo na individualna