Partizan je tim bez glave i repa, Makabi ubedljiv u Areni

Crno-beli nastavili sa lošim igrama i na debiju Đoana Penjaroje, jedina svetla tačka novi plejmejker Kameron Pejn.

Posle pobede nad Crvenom zvezdom Partizan je zaređao sa porazima u Evroligi, i to katastrofalnim. Takav je bio onaj protiv Virtusa (86:68), potom Žalgirisa (109:68) i naposletku u duelu sa Makabijem (112:87). Sa Kameronom Pejnom u startnoj postavi i velikim doprinosom novog plejmejkera Partizan je stekao startu prednost. Postigao je ovaj momak, na oduševljenje navijača crno-belih, tri trojke iz tri pokušaja, a domaći su se brzo odpelili (19:12). Rešetali su igrači