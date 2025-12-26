(VIDEO) Penali u derbiju: Mali uzeo veliki bod Maroku

Sport klub pre 20 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
(VIDEO) Penali u derbiju: Mali uzeo veliki bod Maroku

Fudbalska reprezentacija Maroka, prvi favorit Afričkom kupu nacija, nije uspela da ostvari drugu pobedu na takmičenju.

Domaćini su u derbiju drugog kola A grupe igrali nerešeno sa selekcijom Malija. Utakmica igrana na stadionu „Princ Mulaj Abdelah“ u Rabatu završena je rezultatom 1:1 (1:0). Oba gola postignuta su iz jedanaesteraca nakon VAR provera i oba su uspešno realizovali fudbaleri koji su i izborili najstrože kazne. Poveo je Maroko u finišu prvog poluvremena, u kaznenom prostoru gostiju Brahim Dijaz je driblingom nadmudrio odbrambenog igrača Malija, koji je tom prilikom igrao
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Podela bodova u Rabatu: Remi Maroka i Malija na Afričkom kupu nacija

Podela bodova u Rabatu: Remi Maroka i Malija na Afričkom kupu nacija

Kurir pre 6 minuta
Iznenađenje u Rabatu, Mali zaustavio domaćina!

Iznenađenje u Rabatu, Mali zaustavio domaćina!

Sportske.net pre 16 minuta
Domaćin zaustavljen u Rabatu - bez pobednika u meču bivših Zvezdinih fudbalera VIDEO

Domaćin zaustavljen u Rabatu - bez pobednika u meču bivših Zvezdinih fudbalera VIDEO

B92 pre 21 minuta
Mirovale mreže u Kazablanki: Bez golova u meču Zambije i Komora na Afričkom kupu nacija

Mirovale mreže u Kazablanki: Bez golova u meču Zambije i Komora na Afričkom kupu nacija

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Mbape u Rabatu navija za Maroko u dresu Hakimija

(VIDEO) Mbape u Rabatu navija za Maroko u dresu Hakimija

Sport klub pre 1 sat
Mreže mirovale u okršaju dvojice bivših fudbalera Zvezde

Mreže mirovale u okršaju dvojice bivših fudbalera Zvezde

Sportske.net pre 2 sata
AKN: Kangva i Ben podelili bodove, ali je samo jedan igrao

AKN: Kangva i Ben podelili bodove, ali je samo jedan igrao

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalMarokoprinc

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Kameron Pejn nakon prve utakmice u dresu Partizana: Razumljivo je da su navijači bili ljuti

(VIDEO) Kameron Pejn nakon prve utakmice u dresu Partizana: Razumljivo je da su navijači bili ljuti

Danas pre 21 minuta
Muzej košarke u Čačku bez medalja Željka Obardovića i Dragana Kićanovića

Muzej košarke u Čačku bez medalja Željka Obardovića i Dragana Kićanovića

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

(VIDEO) Tajrik Džons se sukobio sa navijačima Partizana

Danas pre 2 sata
Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Danas pre 1 sat
Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Đoan Penjaroja nakon debakla na debiju: Da bismo promenili situaciju, potreban nam je pravi mentalitet

Danas pre 2 sata