(VIDEO) Penali u derbiju: Mali uzeo veliki bod Maroku

Fudbalska reprezentacija Maroka, prvi favorit Afričkom kupu nacija, nije uspela da ostvari drugu pobedu na takmičenju.

Domaćini su u derbiju drugog kola A grupe igrali nerešeno sa selekcijom Malija. Utakmica igrana na stadionu „Princ Mulaj Abdelah“ u Rabatu završena je rezultatom 1:1 (1:0). Oba gola postignuta su iz jedanaesteraca nakon VAR provera i oba su uspešno realizovali fudbaleri koji su i izborili najstrože kazne. Poveo je Maroko u finišu prvog poluvremena, u kaznenom prostoru gostiju Brahim Dijaz je driblingom nadmudrio odbrambenog igrača Malija, koji je tom prilikom igrao