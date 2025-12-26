Preminuo fudbalski "Pikaso" i legenda Notingema

Preminuo fudbalski "Pikaso" i legenda Notingema

Legendarni fudbaler Notingem Foresta i reprezentacije Škotske Džon Robertson, poznat kao "Pikaso fudbala" preminuo je u 73. godini, saopštio je danas ovaj engleski klub. "Pravi velikan našeg kluba i dvostruki osvajač Kupa šampiona, Džonov nenadmašni talenat, poniznost i nepokolebljiva odanost Notingem Forestu nikada neće biti zaboravljeni.

Počivaj u miru, Robo... Naš najveći", objavio je klub iz Notingema. Robertson je za Notingem Forest igrao od 1970. do 1983. godine, kao i u sezoni 1985/1986. On je u međuvremenu od 1983. do 1985. godine bio član Derbi Kauntija. Džon Robertson je bio strelac jedinog gola za Notingem Forest u pobedi nad Hamburgom u finalu Kupa evropskih šampiona 1980. godine. Za Škotsku je postigao pobedonosni gol protiv Engleske 1981, te pogodak protiv Novog Zelanda na Svetskom
