Španac je spreman za debi i Makabi: „Znam gde sam došao“

Sputnik pre 50 minuta
Španac je spreman za debi i Makabi: „Znam gde sam došao"

Španski stručnjak Đoan Penaroja debitovaće na klupi Partizana utakmicom protiv Makabija iz Tel Aviva u 18. kolu Evrolige. Kako je rekao nekadašnji strateg Barselone, uzbuđen je što je preuzeo slavni beogradski klub i svestan je svega onog što ga očekuje. I njega i Partizan...

Jasno je da je situacija u Partizanu izuzetno teška. Otišao je Željko Obradović, ekipa kuburi u „donjem domu“ tabele Evrolige, a vezala je i dva teška poraza. Prvo pred svojim navijačima od Virtus Bolonje, zatim je usledio „raspad sistema“ u Litvaniji protiv Žalgirisa... Penaroja ne ulepšava realnost, spreman je da „zasuče rukave“ i baci se na posao. Zna gde je došao... „Veoma sam srećan i uzbuđen što sam novi trener ovog istorijskog kluba. Prvo ću govoriti u
Poruka „grobara“ za Ostoju: „Održi svoju reč kad te niko neće, jer Partizan nije tvoje preduzeće“ VIDEO

Nova pre 10 minuta
(Poluvreme) Partizan počeo dobro, pa potpuno stao: Penjarojini izabranici primili 58 poena za dve četvrtine!

Hot sport pre 5 minuta
Kako su Grobari dočekali Penaroju? Snimak iz Arene koji sve govori! (video)

Kurir pre 26 minuta
Red zvižduka, red aplauza: Prozivke za Ostoju, Paspalja i dva igrača Partizana, a pozdravi za Penjaroju!

Hot sport pre 20 minuta
Uživo, Partizan - Makabi: Pejn pravi razliku, žestoka borba u Areni

Mondo pre 15 minuta
VIDEO Navijači Partizana brutalno vređali Ostoju Mijailovića u Areni

Nova pre 25 minuta
UŽIVO - ''Grobari'' označili glavne krivce, zvižduci za dvojicu igrača!

Sportske.net pre 45 minuta
(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

Danas pre 46 minuta
Jasna poruka Ostoji Mijailoviću: „Održi svoju reč kad te niko neće…“ (VIDEO)

Danas pre 6 minuta
Ne trpe uvrede: Željko i Kića neće u Muzej košarke u Čačku

Sport klub pre 15 minuta
Egipat strepeo posle panjenke Salaha, na kraju ga spasili sudija i El Šenavi!

Sportske.net pre 45 minuta
Obradović: Cedevita će biti motivisana i svežija od nas, navijači da dođu da pomognu

RTV pre 50 minuta