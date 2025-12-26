Dubai nastavio sa dominacijom u ABA ligi: Tim Jurice Golemca lako izašao na kraj sa Krkom

Večernje novosti pre 19 minuta
Dubai nastavio sa dominacijom u ABA ligi: Tim Jurice Golemca lako izašao na kraj sa Krkom

Košarkaši Dubaija savladali su Krku (82:61), u prvom meču 12. kola A grupe ABA lige.

FOTO: Dubai Basketball Najefikasniji kod Dubaija je Kabengele sa 15 poena i šest asistencija. Kamenjaš je dodao 10. U poraženom timu najbolji pojedinac je bio Bejli sa 15 poena. Tim Jurice Golemca je zadržao maksimalan učinak 10-0, lider je, dok je ekipa iz Novog Mesta poslednjeplasirana sa učinkom 2-9. BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
