Superligaš se oglasio: Stefan Babović se povlači sa mesta predsednika OFK Beograda

Fudbalski klub OFK Beograd obavestio je javnost da Stefan Babović više neće biti predsednik kluba sa Karaburme.

Superligaš se na svom zvaničnom sajtu zahvalio Baboviću na saradnji. – Veliku zahvalnost izražavamo Stefanu Baboviću na svemu što je učinio za OFK Beograd. Zbog poslovnih obaveza, Stefan se povlači sa mesta predsednika kluba. Tokom njegovog mandata ostvaren je izuzetan uspeh, kako sportski, tako i finansijski i organizacioni. Klub je u potpunosti konsolidovan, i na danasnji dan nema dospelih dugovanja, OFK Beograd danas posluje stabilno. Stefan je preuzeo klub u