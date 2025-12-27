Smit pokazao Zvezdi put: Efes pao u Ankari

Sport klub pre 22 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Smit pokazao Zvezdi put: Efes pao u Ankari

Košarkaši Anadolu Efesa poraženi su od Turk Telekoma u poslednjem meču za ekipu Pabla Lasa u ni malo prijatnoj 2025. godini.

Tim iz Ankare je na svom terenu slavio protiv Efesa rezultatom 75:70 i gostima iz Istanbula naneo već šesti poraz u 13 mečeva šampionata Turske. Turk Telekom je nastavio seriju trijumfa i sa učinkom 9-4 četvrti je na tabeli. Lasov tim je do sredine poslednje četvrtine imao prednost, početkom treće deonice bilo je najvećih plus 8 (44:36), ali se još jednom pokazalo da je kontinuitet veliki Efeson problem. Turk Telekom je u najvažnijem delu utakmice serijom 10:0
