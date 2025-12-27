Zvezda nadmoćna protiv „zmajčeka“, Obradovićeva šansa juniorima

Sport klub pre 52 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Zvezda nadmoćna protiv „zmajčeka“, Obradovićeva šansa juniorima

Crvena zvezda već neko vreme nije zabeležila ubedljivu pobedu, ali je bila u pravom ritmu protiv Cedevita Olimpije u utakmici B grupe ABA lige koja je okončana rezultatom 97:77 (28:24, 30:13, 15:18, 24:22).

Iako su crveno-beli u startu igrali egal protiv gostiju iz Ljubljane, pojedini igrači dali su impuls ekipi trenera Saše Obradovića u drugom kvartalu, a klub sa Malog Kalemegdana vodio je 21 razlike pred treću četvrtinu. Nisu domaći ponizili igrače predvođene stručnjaka Zvezdanom Mitrovićem, ali ni dozvolili da im se primaknu na jednocifrenu razliku i odmereno su kontrolisali tok utakmice do poslednjeg sudijskog zvižduka. U protokolu nije bilo Kodija
Obradović: "Mi smo najpovređenija ekipa u Evroligi"

Sportske.net pre 52 minuta
„Moram da stanem u odbranu igrača“: Obradović objasnio krizu i zašto u timu nije bilo Kodija i Nvore!

Hot sport pre 52 minuta
Preuzeo štafetu od Topića: Ovaj momak je i zvanično najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde!

Hot sport pre 37 minuta
Mitrović: "Dvojica igrača povraćala tokom utakmice"

Sportske.net pre 32 minuta
„Zvezda je najpovređenija ekipa u Evroligi“: Obradović otkrio što Kodi i Nvora nisu igrali, pričao i o Bolomboju

Nova pre 32 minuta
Saša Obradović sve o kodiju i nvori! Ovo zanima sve navijače Crvene zvezde!

Kurir pre 48 minuta
Ubedljiva pobeda Zvezde nad Cedevita Olimpijom, debitovao i tinejdžer crveno-belih

Nova pre 52 minuta
Jedan od najboljih tenisera na svetu propušta Australijan open zbog povrede

Danas pre 33 minuta
Nigerija u osmini finala Kupa afričkih nacija

Danas pre 8 minuta
Laka pobeda Zvezde protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Aston Vili derbi Premijer lige, 11. uzastopna pobeda u svim takmičenjima ekipe iz Birmingema

Danas pre 2 sata
Olimpijski komitet Srbije proglasio najbolje sportiste u 2025. godini

Danas pre 1 sat