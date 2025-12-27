Zvezda nadmoćna protiv „zmajčeka“, Obradovićeva šansa juniorima

Crvena zvezda već neko vreme nije zabeležila ubedljivu pobedu, ali je bila u pravom ritmu protiv Cedevita Olimpije u utakmici B grupe ABA lige koja je okončana rezultatom 97:77 (28:24, 30:13, 15:18, 24:22).

Iako su crveno-beli u startu igrali egal protiv gostiju iz Ljubljane, pojedini igrači dali su impuls ekipi trenera Saše Obradovića u drugom kvartalu, a klub sa Malog Kalemegdana vodio je 21 razlike pred treću četvrtinu. Nisu domaći ponizili igrače predvođene stručnjaka Zvezdanom Mitrovićem, ali ni dozvolili da im se primaknu na jednocifrenu razliku i odmereno su kontrolisali tok utakmice do poslednjeg sudijskog zvižduka. U protokolu nije bilo Kodija