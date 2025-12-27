POLUVREME - Zvezda se baš razigrala, Miljenović pokretač crveno-belih!

Nakon prvog poluvremena derbi meča 12. kola grupe B AdmiralBet ABA lige Crvena zvezda u "Pioniru" ubedljivo vodi protiv Cedevita Olimpije sa 58:37.

Zvezda je posle slabog izdanja i evroligaškog poraza od Pariza večeras zaigrala sa velikom energijom i napravila veliku razliku pred nastavak utakmice. Najefikasniji kod domaćih su Čima Moneke sa 13 i Donatas Motiejunas koji je ubacio 10 poena, ali je posebno važan bio Stefan Miljenović. Reprezentativac Srbije je ulaskom sa klupe energetski pokrenuo tim, ubacio pet poena i inicirao veliku seriju domaćina od 14:0 tokom druge četvrtine, a dobar utisak ostavio je i