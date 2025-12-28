Partizan mora da reže što pre! Ovi igrači su na tapetu…

Sport klub pre 8 sati  |  Autor: Marko Vlahović
Partizan mora da reže što pre! Ovi igrači su na tapetu…

Kako pišu i domaći i strani mediji, Partizan je na pragu da se reši čak trojice igrača, a ove stvari će morati da se rešavaju u narednih nekoliko dana.

Ako igrač želi da promeni evroligašku sredinu – dakle da pređe u drugi klub, a da u njemu nastavi da igra evroligaške mečeve – to mora da uradi do 5. januara. Ne veruje se u Tajrikove povrede Igrač koji je najbliži takvom scenariju je Tajrik Džons. Navodno, za njega je zaintersovan Olimpijakos, a znakovi pored puta jasno ukazuju da on nema više šta da traži u Beogradu. Centar crno belih je dva puta već propuštao utakmice zbog bolova u zadnjoj loži koji nisu plod
