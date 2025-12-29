Lenardova partija karijere za četvrtu pobedu Klipersa u nizu

RTS pre 22 minuta
Košarkaši Los Anđeles klipersa pobedili su na svom terenu ekipu Detroita rezultatom 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30) u NBA ligi, uz rekordnih 55 poena Kavaja Lenarda.

Nakon užasnog starta sezone i svega šest pobeda na prvih 27 utakmica, Los Anđeles klipersi konačno imaju, bar malo, razloga za optimizam. Prvi put otkako je počela nova NBA kampanja nanizali su četiri trijumfa. Posle Lejkersa, Hjustona i Portlanda savladali su i Detroit, najbolji tim Istočne konferencije. Da se neko sinoć naprasno probudio i pogledao samo ovu utakmicu, teško bi izvukao zaključak da su Pistonsi prvi na Istoku, a Klipersi tek 13. na tabeli Zapadne
Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesPortland

