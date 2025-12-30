Ludilo pred Mundijal! Oboreni svi rekordi!

Ludilo pred Mundijal! Oboreni svi rekordi!

Potražnja za ulaznicama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine oborila je sve dosadašnje rekorde, pošto je do sada podneto više od 150 miliona zahteva za kupovinu karata.

Prema podacima FIFA, navijači iz više od 200 zemalja sveta prijavili su se za ulaznice, što predstavlja najveću potražnju u istoriji Svetskih prvenstava. Trenutna faza prodaje, koja je otvorena 11. decembra 2025. godine, pokazala je da je Mundijal 2026. godine prebukiran više od 30 puta, na osnovu verifikovanih pojedinačnih brojeva kreditnih kartica korišćenih prilikom prijava. Zanimljivo je da ova potražnja čak 3,4 puta premašuje ukupan broj gledalaca koji su
