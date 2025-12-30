Povredio se Nikola Jokić! Saigrač mu stao na nogu - stradalo koleno: Previjao se od bolova, jedva izašao sa terena! U Denveru vlada opšta panika!

Najbolji košarkaš na planeti, srpski centar Nikola Jokić, doživeo je povredu levog kolena na utakmici protiv Majamija.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena košarkaš Denvera Spenser Džons slučajno je nagazio Jokića. Somborac je čvrsto stajao u stavu, pa je došlo do hiperekstenzije kolena. Odmah je pao na parket i uhvatio se za koleno. Previjao se od bolova, videlo se po njegovoj reakciji da se radi o ozbiljnijoj povredi. Uspeo je da ustane uz pomoć saigrača i sam izađe sa terena, ali šepajući. Bilo je evidentno da je u velikim bolovima. Otišao je nekako do svlačionice i više se