Sjajna vest za košarkaša Partizana uoči gostovanja Valensiji! Bonga pred utakmicu u Evroligi saznao da je postao MVP

Partizan je u Beogradu pobedio Split sa 110:74, a jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih u ABA ligi bio je upravo Bonga.

On je za manje od 18 minuta provedenih na terenu upisao 17 poena, sedam skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade, što mu je donelo indeks korisnosti 29. Partizan posle pete uzastopne pobede zauzima drugo mesto u Grupi A sa skorom 9/1. U narednom kolu ABA lige, Partizan u Čačku igra protiv Borca. Crno-beli će prethodno, ovog utorka igrati protiv Valensije kao gosti u 19. kolu Evrolige.