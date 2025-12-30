Isak Bonga najkorisniji igrač 12. kola ABA lige
RTS pre 23 minuta
Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.
Bonga je u pobedi Partizana protiv Splita (110:74) zabeležio 17 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i dve ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 18 minuta, a imao je indeks korisnosti 29. Najveći indeks korisnosti u 12. kolu regionalnog takmičenja zabeležio je košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić (52). Međutim, nagrada za najkorisnijeg igrača (MVP) pripala je Bongi, pošto je Borac poražen od Igokee (73:81). Košarkaši Partizana se