Isak Bonga najkorisniji igrač 12. kola ABA lige

RTS pre 23 minuta
Isak Bonga najkorisniji igrač 12. kola ABA lige

Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Bonga je u pobedi Partizana protiv Splita (110:74) zabeležio 17 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i dve ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 18 minuta, a imao je indeks korisnosti 29. Najveći indeks korisnosti u 12. kolu regionalnog takmičenja zabeležio je košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić (52). Međutim, nagrada za najkorisnijeg igrača (MVP) pripala je Bongi, pošto je Borac poražen od Igokee (73:81). Košarkaši Partizana se
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Povredio se Nikola Jokić: Srpskom reprezentativacu "stradalo" koleno, pošto ga je saigrač Spenser Džons zgazio

Povredio se Nikola Jokić: Srpskom reprezentativacu "stradalo" koleno, pošto ga je saigrač Spenser Džons zgazio

Dnevnik pre 8 minuta
Prve informacije o Jokićevoj povredi! Ovo je vest koju je čekala čitava planeta, evo šta je dijagnoza Srbina nakon jezivih…

Prve informacije o Jokićevoj povredi! Ovo je vest koju je čekala čitava planeta, evo šta je dijagnoza Srbina nakon jezivih trenutaka

Kurir pre 2 minuta
Lekari analiziraju Jokićevu povredu: Najgori scenario nije i najrealniji

Lekari analiziraju Jokićevu povredu: Najgori scenario nije i najrealniji

Sputnik pre 52 minuta
Lenard i Braun igrači nedelje u NBA ligi

Lenard i Braun igrači nedelje u NBA ligi

Sport klub pre 28 minuta
Nikola Jokić se povredio, a u Denveru - haos! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!

Nikola Jokić se povredio, a u Denveru - haos! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!

Večernje novosti pre 32 minuta
Lenard i Braun su dominirali prethodne nedelje VIDEO

Lenard i Braun su dominirali prethodne nedelje VIDEO

B92 pre 28 minuta
Nikola Jokić Injured! It Could Be Serious! VIDEO

Nikola Jokić Injured! It Could Be Serious! VIDEO

B92 pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanSplitBorčaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Niški fudbaler ne zaboravlja gde je „prohodao“ – donirao 90.000 evra za obnovu terena u Duvaništu

Niški fudbaler ne zaboravlja gde je „prohodao“ – donirao 90.000 evra za obnovu terena u Duvaništu

Južne vesti pre 23 minuta
Tužio Partizan, a sad odlazi iz Srbije: Blagojević pred novim angažmanom!

Tužio Partizan, a sad odlazi iz Srbije: Blagojević pred novim angažmanom!

Hot sport pre 42 minuta
Zvezdin krilni as spreman za susret sa bivšim timom: Nvora najavio borbu za plej-of!

Zvezdin krilni as spreman za susret sa bivšim timom: Nvora najavio borbu za plej-of!

Hot sport pre 22 minuta
Radnički iz Kragujevca uskoro dobija novog trenera, pa je Bojan Puzigaća na pragu angažmana u Prvoj ligi Srbije

Radnički iz Kragujevca uskoro dobija novog trenera, pa je Bojan Puzigaća na pragu angažmana u Prvoj ligi Srbije

Glas Šumadije pre 7 minuta
Partizan uručio otkaz treneru: Novi odlazak iz Humske!

Partizan uručio otkaz treneru: Novi odlazak iz Humske!

Hot sport pre 2 minuta