Jović o Jokiću: Divim mu se, uvek želim da odigram dobro protiv njega

Košarkaš Majami hita Nikola Jović rekao je posle meča protiv Denver nagetsa da se divi Nikoli Jokiću i da se uvek trudi da odigra dobro protiv njega.

Dvojica srpskih igrača sastala su se u duelu Majamija i Denvera, koji je Jovićev tim ubedljivo rešio u svoju korist. Imali su domaći doduše veliku prednost usled Jokićeve povrede krajem prvog poluvremena. Jović je posle susreta imao samo reči hvale za svog sunarodnika. "Lepo je igrati protiv njega. On je trenutno najbolji igrač na svetu i najbolji igrač koji dolazi iz Srbije, tako da mi nešto znači, diviš mu se. Želim uvek da igram dobro protiv njega", istakao je