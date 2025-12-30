Annus horribilis srpskog sporta

Ovo je i statistički bila najgora sportska godina. Prvi put za poslednje dve decenije nije osvojena nijedna medalja sa velikih takmičenja u kolektivnim sportovima. Nije bilo ni velikih uspeha u velikim individualnim sportovima, mlađe reprezentativne selekcije su imale slabe rezultate, a klupski sport je nazadovao....

Biće ova 2025. po mnogo čemu upamćena kao posebna godina u srpskoj istoriji iako nekima deluje ’da se ništa ne dešava’. Na primer, srpskom sportu se desio istorijski krah. Nakon skoro dve decenije od nezavisnosti Srbije, prvi put u njen sport nije stigla nijedna medalja sa velikih takmičenja u kolektivnim sportovima. Nije bilo ni velikih uspeha u velikim individualnim sportovima, mlađe reprezentativne selekcije su imale slabe rezultate, a klupski sport je