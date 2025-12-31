Poznat stepen povrede Nikole Jokića i koliko će pauzirati sa terena

Srpski košarkaš Nikola Jokić doživeo je povredu u utakmici protiv Majamija.

Njemu je na nogu pao saigrač Spenser Džons kada je pokušao da odbrani jedan prodor krilnog košarkaša tima sa Floride Haime Hakeza na samom kraju prvog poluvremena. Jokić je pao na parket i sa bolnom grimasom napustio teren, a do kraja utakmice se nije vratio na parket. Srpski centar je današ otišao na magnetnu rezonancu, a NBA insajder i novinar ESPN Šems Čaranija je doneo prve procene o stepenu povrede zvezde Denver Nagetsa. Jokić će sa terena odustvovati najmanje