Svetsko prvenstvo pod nadzorom dronova – SAD ulažu stotine miliona u bezbednost

Američka vlada je obezbedila 250 miliona dolara za bespilotne letelice koje će čuvati nebo za vreme Svetskog prvenstva u fudbalu naredne godine, navodi se u saopštenju koje je objavila Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama.

Kako se navodi, „ta sredstva mogu da se koriste za razvoj kapaciteta za otkrivanje, identifikaciju, praćenje i eliminisanje dronova“, prenosi Tass. Agencija ističe da su „poslednjih godina kriminalci, teroristi i neprijateljski nastrojeni strani akteri povećali upotrebu“ dronova. „Znali smo da moramo brzo da delujemo kako bismo osigurali bezbednost na Svetskom prvenstvu zbog rastuće pretnje od bespilotnih letelica i upravo smo to i uradili“, rekao je predstavnik