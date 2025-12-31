Svetsko prvenstvo pod nadzorom dronova – SAD ulažu stotine miliona u bezbednost

Danas pre 40 minuta  |  FoNet
Svetsko prvenstvo pod nadzorom dronova – SAD ulažu stotine miliona u bezbednost

Američka vlada je obezbedila 250 miliona dolara za bespilotne letelice koje će čuvati nebo za vreme Svetskog prvenstva u fudbalu naredne godine, navodi se u saopštenju koje je objavila Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama.

Kako se navodi, „ta sredstva mogu da se koriste za razvoj kapaciteta za otkrivanje, identifikaciju, praćenje i eliminisanje dronova“, prenosi Tass. Agencija ističe da su „poslednjih godina kriminalci, teroristi i neprijateljski nastrojeni strani akteri povećali upotrebu“ dronova. „Znali smo da moramo brzo da delujemo kako bismo osigurali bezbednost na Svetskom prvenstvu zbog rastuće pretnje od bespilotnih letelica i upravo smo to i uradili“, rekao je predstavnik
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

(VIDEO) Arsenalu pripao derbi Premijer lige, razočaravajući remi Junajteda protiv „fenjeraša“

(VIDEO) Arsenalu pripao derbi Premijer lige, razočaravajući remi Junajteda protiv „fenjeraša“

Danas pre 1 sat
Vranjancima smanjena kazna zbog incidenata protiv OFK Vršca

Vranjancima smanjena kazna zbog incidenata protiv OFK Vršca

Sportske.net pre 1 sat
Arsenal ubedljiv protiv Aston Vile, novi kiks Junajteda

Arsenal ubedljiv protiv Aston Vile, novi kiks Junajteda

Politika pre 50 minuta
Šampionska pobeda Arsenala protiv rivala za titulu, Junajted se obrukao VIDEO

Šampionska pobeda Arsenala protiv rivala za titulu, Junajted se obrukao VIDEO

Nova pre 1 dan
Tanzanija "zlatnim" bodom i golom ušla u osminu finala, Milson stiže na Zvezdine pripreme

Tanzanija "zlatnim" bodom i golom ušla u osminu finala, Milson stiže na Zvezdine pripreme

Sportske.net pre 1 dan
Infantino radikalno menja pravilo o ofsajdu?!

Infantino radikalno menja pravilo o ofsajdu?!

Sportske.net pre 1 dan
Afrički kup nacija: Nigerija lako, Tunis teško do osmine finala, prošli i Senegal i DR Kongo

Afrički kup nacija: Nigerija lako, Tunis teško do osmine finala, prošli i Senegal i DR Kongo

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u fudbaluvanredna situacijaDolar

Sport, najnovije vesti »

Svetsko prvenstvo pod nadzorom dronova – SAD ulažu stotine miliona u bezbednost

Svetsko prvenstvo pod nadzorom dronova – SAD ulažu stotine miliona u bezbednost

Danas pre 40 minuta
Poznat stepen povrede Nikole Jokića i koliko će pauzirati sa terena

Poznat stepen povrede Nikole Jokića i koliko će pauzirati sa terena

Danas pre 35 minuta
Partizanu malo falilo za iznenađenje u Valensiji

Partizanu malo falilo za iznenađenje u Valensiji

Danas pre 35 minuta
(VIDEO) Arsenalu pripao derbi Premijer lige, razočaravajući remi Junajteda protiv „fenjeraša“

(VIDEO) Arsenalu pripao derbi Premijer lige, razočaravajući remi Junajteda protiv „fenjeraša“

Danas pre 1 sat
Vranjancima smanjena kazna zbog incidenata protiv OFK Vršca

Vranjancima smanjena kazna zbog incidenata protiv OFK Vršca

Sportske.net pre 1 sat