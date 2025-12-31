Predivna atmosfera! Mega održala tradicionalnu novogodišnju utakmicu!

Košarkaški klub Mega je, kao i svakog decembra, organizovao Novogodišnji revijalni turnir u TC "Dejan Milojević", na kojem su učestvovale tri ekipe – Mega, ŽKK Mega i Superbet.

Timovi su bili sastavljeni od igrača i članova stručnog štaba Mege, prijatelja kluba i košarkašica Mege, a posebnu pažnju privuklo je ponovno pojavljivanje nekadašnjih asova. Među njima su bili i trener prvog tima Mege Vule Avdalović i tim menadžer Aleksandar Rašić, koji su još jednom pokazali deo svog bogatog košarkaškog umeća. Iako je rezultat bio u drugom planu, trofej je pripao ekipi Superbeta, koja je zabeležila obe pobede – protiv ŽKK Mega rezultatom 54:49 i