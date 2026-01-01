Pobeda Denvera u šokantnoj završnici: Sudije većale i odlučile da trijumf pripada Nagetsima (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u gostima Toronto Reptorse rezultatom 106:103 i stigli do 23. pobede od početka sezone.

Bio je ovo prvi meč Nagetsa otkako je Nikola Jokić povredio koleno, a ekipa Dejvida Adelmana je uspela da prekine seriju od dva poraza. Bilo je izuzetno uzbudljivo na kraju. INSANE ENDING IN NUGGETS-RAPTORS Brandon Ingram’s unreal potential game-tying shot is ruled NO GOOD after review… Nuggets get the THRILLING win! pic.twitter.com/fPkQvYIQKo — NBA (@NBA) January 1, 2026 Brus Braun je promašio slobodno bacanje na 2,7 sekundi do kraja, kojim bi doneo Denveru