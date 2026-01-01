Košarkaši Denvera bez povređenog Jokića pobedili Toronto u NBA ligi

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Košarkaši Denvera bez povređenog Jokića pobedili Toronto u NBA ligi

DENVER - Košarkaši Denvera pobedili su danas u gostima ekipu Toronta rezultatom 106:103 u meču NBA lige.

Bio je ovo prvi meč Denvera posle povrede srpskog košarkaša Nikole Jokića, koji će biti odsutan oko mesec dana. Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Pejton Votson sa 24 poena. Džamal Marej je postigao 21 poen, a Jonas Valančjunas je ubacio 17. U redovima Toronta, koji sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, istakao se Brendon Ingram sa 30 poena. Imanuel Kvikli je postigao 22 poena, dok je Skoti Barns zabeležio 20 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Košarkaši
