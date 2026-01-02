Vraća se neverovatna Venus Vilijams: Posle pet godina ruši rekord na Australijan openu

Venus Vilijams se za oko tri nedelje vraća na Australijan open posle petogodišnje pauze.

Amerikanka je od organizatora dobila vajld kartu i postaće najstarija učesnica prvog grend slema u istoriji. Rekorderka je Kimiko Date koja je u Melburnu igrala sa 44 godine i tri meseca. Venus ima 45 godina i sedam meseci, a sezonu će početi naredne nedelje u Oklendu. Potom ide u Hobart pa u Melburn. Biće to njeni prvi turniri izvan Severne Amerike od Vimbldona 2023. Ona od Majamija 2024. do Vašingtona 2025. nije igrala skoro 16 meseci i mislilo se da je odlučila