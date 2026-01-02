TVITOVI - A Grejem i Miljenović?

Crvena zvezda je blistala u Istanbulu večeras, ubedljivo je savladala ekipu Efesa sa 87:65 i posle 19 odigranih kola Evrolige ima skor 11-8.

Džordan Nvora je bio inspirisan protiv svog bivšeg kluba, upisao je 24 poena, pogodio pet trojki, ali je glavni utisak izvanredna Zvezdina odbrana kojom je značajno otupila sve oštrice napada protivničkog tima. Naravno, navijači su prezadovoljni, izuzev sa 22 izgubljene lopte, ali ima i nekih stvari koje im nisu jasne posle ovog meča. Pre svega, zbog čega priliku da zaigraju nisu dobili Stefan Miljenović i Devonte Grejem, iako je Zvezda tokom čitavog drugog