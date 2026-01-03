Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde su odlično započeli 2026. godinu, pošto su ubedljivo slavili na gostovanju Anadolu Efesu 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24) u 19. kolu Evrolige.

Tim Saše Obradovića je posle kriznog perioda i četiri poraza u pet poslednjih utakmica odigrao na visokom nivou i ličio na ekipu koja je neko vreme bila u vrhu elitnog klupskog takmičenja Starog kontinenta. U dobroj timskoj predstavi u napadu je iskočio Džordan Nvora sa 24 poena, pa je beogradski tim stigao do prve pobede ikada u Evroligi nad Efesom u Istanbulu. Nervozan početak meča na obe strane. Nekoliko nepovezanih akcija oba tima, a crveno-beli su poentirali