Kalateš predvodio Partizan do pobede nad Borcem u ABA ligi

Iako je Partizan relativno lako dobijao utakmice protiv Borca, upisavši sve pobede nad Čačanima u proteklih pet godina, ova utakmica u dvorani "kraj Morave" nije bio mačji kašalj za crno-bele.

Domaći tim parirao je Evroligašu gotovo čitavim tokom, vraćao se nekoliko puta iz velikog deficita, dobivši naklonost publike, ali je ipak ostao bez iznenađenja. Iskustvo ekipe Đoana Penjaroje je presudilo, te su crno-beli dobili i desetu uzastopnu utakmicu protiv Borca u ABA ligi, dok je konačan rezultat bio je 106:91 (30:24, 26:23, 25:23, 27:19). Lišeni pomoći Duejna Vašingtona, Tajrika Džounsa i Arijana Lakića, crno-beli uglavnom su se oslanjali na igru Nika