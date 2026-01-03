Stara dama ne može bez Vlahovića: Juventus na svom terenu samo do boda protiv Lečea

Fudbaleri Juventusa i Lečea odigrali su večeras u Torinu nerešeno 1:1, u utakmici 18. kola italijanske Serije A.

Prvi gol na meču viđen je u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao fudbaler Lečea Lamek Banda. Juventus je izjednačio u 49. minutu preko Vestona Makenija, a priliku za pobedu domaći tim je imao u 66. minutu. Loptu na "belu tačku" namestio je Džonatan Dejvid, a njegov udarac odbranio je golman Lečea Vladimiro Falkone. Za Juventus je od 69. minuta igrao srpski fudbaler Filip Kostić, dok je minut pre njega u igru za Leče ušao Nikola