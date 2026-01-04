Nije bio čovek za „trule kompromise“: Milorad Kosanović je u poslednjoj izjavi za Danas tvrdio da „Iz kompleksa pričamo da smo najbolji na svetu“

Danas pre 10 minuta  |  M. Letunica
Nije bio čovek za „trule kompromise“: Milorad Kosanović je u poslednjoj izjavi za Danas tvrdio da „Iz kompleksa pričamo da smo…

Slavni srpski fudbalski trener Milorad Kosanović preminuo je u Novom Sadu na svoj 75. rođendan.

Pored svih svojih doprinosa u fudbalu ostaće upamćen i kao čovek koji je uvek govorio šta je mislio. Posle poraza Srbije od Engleske u Beogradu od 5:0 u septembru u kvalifikacijama za Mundijal u izjavi za Danas je Kosanović jasno ukazivao na probleme. – Problem je daleko dublji. Mi jednostavno više ne stvaramo igrače. Biraju se ljudi da vode klubove i da rade u Savezu koji ne znaju kako i šta treba da se radi – rekao je tada za Danas Kosanović. Dotakao se zatim i
