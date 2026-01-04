Srbija izbegla debakl u Trebinju

Srbija izbegla debakl u Trebinju

Vaterpolisti Srbije poraženi su u Trebinju od selekcije Italije sa 11:13 (2:4, 2:3, 0:4, 7:2), u utakmici prvog kola Grupe A na pripremnom turniru pred Evropsko prvenstvo.

Srbija je gubila sedam razlike uoči poslednje četvrtine, ali su na kraju ipak uspeli da dožive podnošljiv poraz. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dušan Mandić sa tri pogotka, dok je dva gola postigao Vasilije Martinović. U pobedničkoj selekciji po tri gola su postigli Edoardo di Soma, Filipo Ferero i Mateo Joki Grata. Italija je u jutarnjim satima u prvom meču ove grupe savladala Španiju posle izvođenja peteraca sa 18:16. Srbija sutra od 20.30 igra utakmicu
