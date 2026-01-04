Poslednji pozdrav: Evo kada će biti sahranjen Milorad Kosanović!

Saopšteno je i vreme komemoracije Komemoracija Miloradu Kosanoviću biće održana u petak 9. januara u 13 časova u Master centru Novosadskog sajma, dok je sahrana istog dana u 15 časova na Novom groblju u Novom Sadu.

Vest o terminima oproštaja od čuvenog srpskog trenera objavljena je na zvaničnom sajtu FK Vojvodina, kluba sa kojim je Kosanović ispisao najslavnije stranice svoje bogate karijere. Podsetimo, Milorad Kosanović preminuo je na svoj 75. rođendan nakon kraće bolesti, ostavivši neizbrisiv trag u domaćem i inostranom fudbalu. Објава коју дели FK Vojvodina (@fk_vojvodina) „Komemoracija u čast Milorada Kosanovića biće održana u Master centru Novosadskog sajma, u petak u 13
