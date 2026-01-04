Arunović i mikec predvode srpski tim: Određeni sastavi Srbije za šampionate Evrope za mlađe kategorije i „h end n kup“

Prva velika takmičenja za srpske reprezentativce biće dva šampionata kontinenta za mlađe kategorije, koja će početkom februara, jedno za drugim, biti održana u Burgasu.

Od 4. do 8. februara u gradu na bugarskoj obali Crnog mora biće organizovano Drugo prvenstvo Evrope za kadetski i mlađejuniorski uzrast (do 16, odnosno do 18 godina). Posle par dana pauze, Burgas će od 11. do 14. februara biće domaćin šampionata Starog kontinenta za juniorke i juniore (do 21 godine). Stručni štab Streljačkog saveza Srbije je odredio reprezentativce za oba takmičenja. Na šampionatu za strelce do 16 i do 18 godina nadmetaće se 14 srpskih takmičara,