Viljareal nastavio trku za titulu: "Žuta podmornica" slavila u Elčeu

Kurir pre 6 minuta
Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na gostovanju Elče sa 3:1, u meču 18. kola španske Primere.

Gosti su do prednosti došli preko Alberta Moleira u sedmom minutu, dok je rezultat povećao Žorž Mikautadze u 13. minutu. Elče je smanjio u 30. minutu preko Martima Neta, a pobedu Viljareala potvrdio je Alfonso Pedrasa u 83. minutu. Viljareal na trećoj poziciji Primere ima 38 bodova, četiri manje od drugoplasiranog Real Madrida, uz utakmicu manje. Elče na devetoj poziciji ima 22 boda. Sledeći meč Viljareal igra na svom terenu protiv Alavesa, dok Elče gostuje
