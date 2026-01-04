Luk Litler odbranio titulu svetskog šampiona u pikadu

Engleski igrač pobedio Holanđanina Gijana van Vena 7:1 u finalu

Engleski pikado igrač Luk Litler odbranio je titulu svetskog šampiona, pošto je u finalu u Londonu pobedio Holanđanina Gijana van Vena rezultatom 7:1 u setovima. Litler (18) je bio ubedljiv u trećem uzastopnom finalu Svetskog prvenstva i odbranio titilu šampiona protiv prvaka Evrope Van Vena koji se prvi put našao u finalu. Engleski igrač prošle godine sa 17 godina postao najmađi šampion sveta u pikadu. On je trijumfom na Svetskom prvenstvu ove godine osvojio