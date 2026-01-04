Partija Durenta nedovoljna da Hjuston nastavi pobednički niz, Šengun se povredio protiv Dalasa

Dalas maveriksi pobedili su na domaćem parketu Hjuston roketse sa 110:104 u utakmici NBA lige.

Dalas je trijumfom nastavio dobru formu na domaćem terenu, gde je zabeležio šest pobeda u poslednjih sedam utakmica, uključujući i drugu protiv Hjustona u tom periodu, nakon trijumfa 122:109 početkom decembra. Sa druge strane, Roketsi su prekinuli seriju od četiri uzastopne pobede. Maveriksi su kontrolisali utakmicu veći deo meča i u ranoj fazi poslednje četvrtine imali prednost od 17 poena. Ipak, Hjuston je serijom u završnici smanjio na 106:101 na nešto više od