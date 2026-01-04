Bez pitanja za Sašu Obradovića u Ljubljani

Izabranici Saše Obradovića, košarkaši Zvezde, uspeli su brzo da arhiviraju sjajnu partiju i pobedu protiv Efesa u Istanbulu.

Nisu bili na istom nivou kao što je to bio slučaj u 19. kolu Evrolige, ali su bili na dovoljno visokom nivou da pobede Iliriju u Sloveniji – 91:74. Posle 13. odigranih rundi, Zvezda ima skor 8-3, a Ilirija 3-9. Za košarkaše Zvezde nema vremena za odmor, s obzirom da već 6. januara u dvorani „Aleksanadar Nikolić“ dočekuju Valensiju u 20. kolu elitnog takmičenja. Do selidbe iz Beogradske Arene je došlo zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu. „Ekstremno teška utakmica