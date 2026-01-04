Bez pitanja za Sašu Obradovića u Ljubljani

Sport klub pre 10 minuta  |  Autor: Svetozar Janičić
Bez pitanja za Sašu Obradovića u Ljubljani

Izabranici Saše Obradovića, košarkaši Zvezde, uspeli su brzo da arhiviraju sjajnu partiju i pobedu protiv Efesa u Istanbulu.

Nisu bili na istom nivou kao što je to bio slučaj u 19. kolu Evrolige, ali su bili na dovoljno visokom nivou da pobede Iliriju u Sloveniji – 91:74. Posle 13. odigranih rundi, Zvezda ima skor 8-3, a Ilirija 3-9. Za košarkaše Zvezde nema vremena za odmor, s obzirom da već 6. januara u dvorani „Aleksanadar Nikolić“ dočekuju Valensiju u 20. kolu elitnog takmičenja. Do selidbe iz Beogradske Arene je došlo zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu. „Ekstremno teška utakmica
Jasna poruka Saše Obradovića: Ekstremno teško, pobedili smo zasluženo!

Hot sport pre 30 minuta
Obradović: Dobro je da smo pobedili i ostali zdravi

Euronews pre 30 minuta
Obradović nikad kraći posle pobede: "Bili smo malo uspavani, nije bio lak put"

Telegraf pre 30 minuta
Grejemove trojke i Dobrićev povratak u pobedi Zvezde nad Ilirijom pred duplo kolo Evrolige

RTS pre 1 sat
(Tvitovi) selektor ga želi u reprezentaciji, Delije ga ne žele u zvezdi: Kalinić na žestokom udaru navijača!

Hot sport pre 1 sat
Crvena zvezda peške do trijumfa u Sloveniji: Grejem i Dobrić režirali trijumf!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda pobedila Iliriju, Boban Marjanović nije bio dovoljan za senzaciju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Sjajna partija Danila Anđušića u porazu od Olimpijakosa

Danas pre 10 minuta
Bivši košarkaš se oglasio povodom događaja u Venecueli: „Maduro i Vučić dva ista amiga, funkcionišu po istom obrazcu…“…

Danas pre 50 minuta
Zvezda posle slabog poluvremena rutisnki dobila meč u Ljubljani

Danas pre 1 sat
VIDEO: Foto-finiš u Londonu: Liverpul poveo u 94. minutu, Fulam "izvukao" remi evrogolom u 97. minutu

Radio 021 pre 10 minuta
Dijazov gol za pobedu Maroka i prolaz u četvrtfinale Afričkog kupa nacija

RTS pre 30 minuta