Pobeda Zvereva u JK: Ja sam kao motor na dizel, treba mi vreme

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vojin Veličković
Aleksander Zverev je jedini od prva četiri reketa sveta na Junajted kupu.

Karlos Alkaras, Janik Siner i Novak Đoković su odabrali da preskoče prvu nedelju nove sezone. Nemac je danas počeo 2026. ubedljivim trijumfom tako da nema dileme da je zadovoljan što je već na terenu. – U prvom setu nisam mogao lako da nađem ritam, ali posle je sve bilo mnogo bolje – ocenio je pobedu protiv Talona Grikspora sa 7:5, 6:0. Holanđanin je tako postao drugi teniser protiv koga je Zverev slavio devet puta. Grikspor ima i dve pobede, dok je Francuz
