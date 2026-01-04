"Zlatna lisica" Kamil Rast najbržnja u Kranjskoj Gori

Sportske.net pre 5 sati  |  Sportske.net
"Zlatna lisica" Kamil Rast najbržnja u Kranjskoj Gori

Švajcarska skijašica Kamil Rast pobedila je danas u veleslalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.

Rast je do pobede došla sa rezultatom od 2:00,09 minuta. Drugo mesto zauzela je Austrijanka Julija Šajb sa 0,20 sekundi zaostatka, dok je treća bila Amerikanka Paula Molcan sa 0,47 sekundi zaostatka. Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 743 boda, 140 više od drugoplasirane Rast. U plasmanu veleslaloma prva je Šajb sa 460 bodova, 119 više od drugoplasirane Rast. Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Dominantno! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori

Dominantno! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Švajcarska

Sport, najnovije vesti »

Arunović i mikec predvode srpski tim: Određeni sastavi Srbije za šampionate Evrope za mlađe kategorije i „h end n kup“

Arunović i mikec predvode srpski tim: Određeni sastavi Srbije za šampionate Evrope za mlađe kategorije i „h end n kup“

Kurir pre 40 minuta
Dominantno! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori

Dominantno! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori

Kurir pre 1 sat
Turnir u Trebinju: Vaterpolisti Srbije poraženi od Italije

Turnir u Trebinju: Vaterpolisti Srbije poraženi od Italije

Kurir pre 2 sata
Novi Pazar započeo pripreme, Gaćinović otkrio šta očekuje od nastavka sezone: "Probaćemo da budemo na nivou prošle sezone…

Novi Pazar započeo pripreme, Gaćinović otkrio šta očekuje od nastavka sezone: "Probaćemo da budemo na nivou prošle sezone, mada je to teško izvodljivo!"

Kurir pre 3 sata
Fudbaleri Barselone pobedili Espanjol u gradskom derbiju

Fudbaleri Barselone pobedili Espanjol u gradskom derbiju

Politika pre 4 sati