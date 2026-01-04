Vojvodina i Zvezda se oprostili od Kosanovića: Poznato mesto i vreme komemoracije

Milorad Miša Kosanović preminuo je u 75. godini, a komemoracija povodom smrti proslavljenog trenera biće održana u Novom Sadu devetog januara.

Tužne vesti za srpski fudbal jer je bitku izgubio Milorad Mipa Kosanović. Sahrana leganrdnog Kosanovića je u petak devetog januara od 15.00, dok će dva sata ranije biti održana komemoracija u Master centru Novosadskog sajma. Od njega se oprostila Vojvodina u kojoj je ostavio dubok trag kao igrač, direktor i trener. „Fudbalski klub Vojvodina sa najdubljom tugom se oprašta od Milorada Kosanovića, čoveka čije ime i delo zauzimaju posebno, neizbrisivo mesto u