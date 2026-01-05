Zvezda posle slabog poluvremena rutinski dobila meč u Ljubljani

Košarkaši Crvene zvezde su u okviru 13. kola ABA lige u Ljubljani pobedili Iliriju sa 91:74 (25:24, 17:29, 27:14, 22:17).

Domaći su otvorili meč sa 6:2, ali su crveno-beli onda preokrenuli i držali vođstvo do kraja prve četvrtine (25:24). Onda pri rezultatu 29:26 za Crvenu zvezdu usledila serija Ilirije od 10:0 i na veliki odmor je tim iz Slovenije otišao sa minalnom prednosšću (43:42). U nastavku Crvena zvezda je krenula sa 9:0, ali domaći su vrlo brzo imali šansu i da izjednače. Ipak, Boban Marjanović je promašio oba bacanja pri rezultatu 51:49 i čini se da je to bilo to od Ilirije