Miljenović i Odželej pred Valensiju: "Ako nastavimo sa dobrim igrama možemo da pobedimo - Mislim da smo sada bolji tim nego što smo bili prošlog meseca"

Dnevnik pre 2 sata
Miljenović i Odželej pred Valensiju: "Ako nastavimo sa dobrim igrama možemo da pobedimo - Mislim da smo sada bolji tim nego…

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je u Beogradu da je važno da "crveno-beli" nastave sa dobrim igrama u nastavku sezone.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Valensije u 20. kolu Evrolige. "Bilo je loših partija, ali od utakmice sa Cedevita Olimpijom igramo dobru košarku. Mislim da je bitno da tako nastavimo. Jedna atipična ekipa, koja igra brzo i agresivno, imali smo tamo naše šanse. Biće ovo novo iskustvo igranja u Pioniru, ako nastavimo ovako siguran sam da možemo da pobedimo", rekao je Miljenović u obraćanju novinarima.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zna Valensija vrlo dobro gde dolazi: Pedro Martinez smatra da može do pobede u Srbiji!

Zna Valensija vrlo dobro gde dolazi: Pedro Martinez smatra da može do pobede u Srbiji!

Hot sport pre 10 minuta
"Zvezda je impresivna ekipa"

"Zvezda je impresivna ekipa"

B92 pre 45 minuta
Trener Valensije imao reči hvale o Zvezdi: "Oni su impresivna ekipa, volimo kada su stvari teške"

Trener Valensije imao reči hvale o Zvezdi: "Oni su impresivna ekipa, volimo kada su stvari teške"

Telegraf pre 30 minuta
Odželej: "Imaćemo uspone i padove, znali smo to od početka"

Odželej: "Imaćemo uspone i padove, znali smo to od početka"

B92 pre 2 sata
Oglasili se iz kluba nakon odlaska trenera: Učinio čudo ove sezone, sada se oprostili od njega!

Oglasili se iz kluba nakon odlaska trenera: Učinio čudo ove sezone, sada se oprostili od njega!

Hot sport pre 2 sata
Miljenović o igranju u "Pioniru" i receptu za Valensiju

Miljenović o igranju u "Pioniru" i receptu za Valensiju

Sportske.net pre 2 sata
Delije na Badnji dan ne dolaze organizovano u Pionir

Delije na Badnji dan ne dolaze organizovano u Pionir

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaValensijaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Poznato još dvoje četvrtfinalista Kupa afričkih nacija (VIDEO)

Poznato još dvoje četvrtfinalista Kupa afričkih nacija (VIDEO)

Danas pre 15 minuta
Zvezda ozvaničila prvo zimsko pojačanje

Zvezda ozvaničila prvo zimsko pojačanje

Danas pre 1 sat
Obradović pred Valensiju: Moramo da smanjimo broj izgubljenih lopti

Obradović pred Valensiju: Moramo da smanjimo broj izgubljenih lopti

Danas pre 2 sata
Poznat spisak igrača Srbije za Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Poznat spisak igrača Srbije za Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Danas pre 1 sat
Partizan započeo pripreme za prolećni deo sezone: Cilj odbrana prvog mesta

Partizan započeo pripreme za prolećni deo sezone: Cilj odbrana prvog mesta

Danas pre 2 sata