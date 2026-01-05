Miljenović i Odželej pred Valensiju: "Ako nastavimo sa dobrim igrama možemo da pobedimo - Mislim da smo sada bolji tim nego što smo bili prošlog meseca"

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je u Beogradu da je važno da "crveno-beli" nastave sa dobrim igrama u nastavku sezone.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Valensije u 20. kolu Evrolige. "Bilo je loših partija, ali od utakmice sa Cedevita Olimpijom igramo dobru košarku. Mislim da je bitno da tako nastavimo. Jedna atipična ekipa, koja igra brzo i agresivno, imali smo tamo naše šanse. Biće ovo novo iskustvo igranja u Pioniru, ako nastavimo ovako siguran sam da možemo da pobedimo", rekao je Miljenović u obraćanju novinarima.