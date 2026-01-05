Tonje Džekiri novi košarkaš Partizana

Politika pre 26 minuta
Tonje Džekiri novi košarkaš Partizana

Džekiri (31) je visok 213 cm, a rođen je 23. jula 1994. godine

Nigerijski košarkaš Tonje Džekiri novi je član Partizana, saopštio je danas šampion ABA lige i Srbije. "Doskorašnji centar bratskog CSKA iz Moskve Tonje Džekiri novo je pojačanje Partizana. Nekadašnji igrač Fenerbahčea, Uniksa, Asvela, Baskonije, Gazijantepa, Ostendea i Bandirme priključiće se uskoro crno-belom timu i zadužiti dres sa brojem 23. Tonje, dobrodošao u Partizan", stoji u klupskoj objavi. Džekiri (31) je visok 213 cm, a rođen je 23. jula 1994. godine. U
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Partizan ostao bez najkorisnijeg igrača u Evroligi

Partizan ostao bez najkorisnijeg igrača u Evroligi

Sportske.net pre 6 minuta
Kapiten Marinković o Tajriku - ni reč!

Kapiten Marinković o Tajriku - ni reč!

B92 pre 41 minuta
Penjaroja: "Bilo je nemoguće za Tajrika"

Penjaroja: "Bilo je nemoguće za Tajrika"

B92 pre 41 minuta
Zvanično: Partizan ima novog centra!

Zvanično: Partizan ima novog centra!

Sport klub pre 1 sat
Stigla zamena za Džonsa - Tonje Džekiri novi centar Partizana

Stigla zamena za Džonsa - Tonje Džekiri novi centar Partizana

RTS pre 1 sat
Partizan reagovao: Stigla zamena za Tajrika Džonsa

Partizan reagovao: Stigla zamena za Tajrika Džonsa

Danas pre 1 sat
ZVANIČNO - Džekiri pojačao Partizan!

ZVANIČNO - Džekiri pojačao Partizan!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanMoskvaCSKAABA liga

Sport, najnovije vesti »

Ludilo na početku 2026. godine, Mareska, Amorim, a već se zna i ko sledeći dobija otkaz!

Ludilo na početku 2026. godine, Mareska, Amorim, a već se zna i ko sledeći dobija otkaz!

Sportske.net pre 21 minuta
Partizan ostao bez najkorisnijeg igrača u Evroligi

Partizan ostao bez najkorisnijeg igrača u Evroligi

Sportske.net pre 6 minuta
Partizan ne želi da se odrekne dijamanta: Crno-beli poslali ponudu za Jovana Miloševića!

Partizan ne želi da se odrekne dijamanta: Crno-beli poslali ponudu za Jovana Miloševića!

Hot sport pre 1 minut
Dete ser Aleksa Fergusona: Mančester Junajted već našao novog trenera!

Dete ser Aleksa Fergusona: Mančester Junajted već našao novog trenera!

Hot sport pre 16 minuta
Prekinuo neverovatan niz: Alimpijević stao pred Fenerom – ali nema kajanja!

Prekinuo neverovatan niz: Alimpijević stao pred Fenerom – ali nema kajanja!

Hot sport pre 41 minuta