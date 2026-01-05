Tonje Džekiri novi košarkaš Partizana

Džekiri (31) je visok 213 cm, a rođen je 23. jula 1994. godine

Nigerijski košarkaš Tonje Džekiri novi je član Partizana, saopštio je danas šampion ABA lige i Srbije. "Doskorašnji centar bratskog CSKA iz Moskve Tonje Džekiri novo je pojačanje Partizana. Nekadašnji igrač Fenerbahčea, Uniksa, Asvela, Baskonije, Gazijantepa, Ostendea i Bandirme priključiće se uskoro crno-belom timu i zadužiti dres sa brojem 23. Tonje, dobrodošao u Partizan", stoji u klupskoj objavi. Džekiri (31) je visok 213 cm, a rođen je 23. jula 1994. godine. U