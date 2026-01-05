Penjaroja: Nije bilo moguće da Tajrik ostane u Partizanu

Košarkaši Partizana spremaju se za duplo kolo Evrolige i gostovanja Monaku i Barseloni, a pred put su se crno-beli rastali sa Tajrikom Džonsom. O njegovom odlasku govorio je i Đoan Penjaroja, trener Partizana.

Već danima govorilo se o odlasku Tajrika Džonsa iz Partizana, a sada je ta vest i ozvaničena. Prvu utakmicu crno-beli bez njega igraju već u utorak posle Monaka. Od odlaska Željka Obradovića traje bura u Partizanu, a Tajrik nije bio u dobrom odnosu sa navijačima u poslednjem periodu. Međutim, crno-beli su u žestokoj krizi i morali su odmah da reaguju što su i učinili jer je na poziciju centra stigao Tonje Džekiri iz moskovskog CSKA. Često je u pitanje dovođen i