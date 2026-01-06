Barselona silovita pred Partizan: Španci savladali Makabi i zadržali mesto pri vrhu tabele

Košarkaši Barselone su kao domaćini pobedili Makabi iz Tel Aviva sa 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20) u 20. kolu Evrolige.

Španci su tako upisali 13. trijumf u Evroligi i nalaze se na deobi treće pozicije. Makabi je doživeo 12. poraz, a sa osam pobeda zauzima 14. mesto. Tornike Šengelija je predvodio Barselonu sa 22 poena, Nikolas Laprovitola je dodao 14, a Kevin Panter 12 poena. U izraelskom timu najefikasniji je bio Tamir Blat sa 17 postignutih poena. Barselona u petak dočekuje Partizan, a Makabi dan ranije gostuje Realu.