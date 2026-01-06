Bolan poraz očajne Zvezde u Pioniru, sjajna Valensija ponovo savladala crveno-bele

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Valensije u hali "Aleksandar Nikolić" rezultatom 89:106, u okviru 20. kola Evrolige.

Obe ekipe su bile veoma efikasne na startu utakmice, ali je Valensija pronašla bolji ritam u napadu. Igrali su gosti prepoznatljivo brzo, pa su na kraju prve deonice došli do dvocifrene prednosti – 20:34. Druga četvrtina bila je nešto slabija što se napada tiče, i to za obe ekipe, ali je Valensija na krilima Žana Montera održala prednost i na poluvreme otišla sa +17. Na semaforu je tada stajalo 37:54. Zvezda je krajem druge četvrtine i početkom treće napravila