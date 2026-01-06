Bolan poraz očajne Zvezde u Pioniru, sjajna Valensija ponovo savladala crveno-bele

Nova pre 38 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Bolan poraz očajne Zvezde u Pioniru, sjajna Valensija ponovo savladala crveno-bele

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Valensije u hali "Aleksandar Nikolić" rezultatom 89:106, u okviru 20. kola Evrolige.

Obe ekipe su bile veoma efikasne na startu utakmice, ali je Valensija pronašla bolji ritam u napadu. Igrali su gosti prepoznatljivo brzo, pa su na kraju prve deonice došli do dvocifrene prednosti – 20:34. Druga četvrtina bila je nešto slabija što se napada tiče, i to za obe ekipe, ali je Valensija na krilima Žana Montera održala prednost i na poluvreme otišla sa +17. Na semaforu je tada stajalo 37:54. Zvezda je krajem druge četvrtine i početkom treće napravila
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Kameron Pejn sve lošije šutira, ali ima recept za Barsu

Kameron Pejn sve lošije šutira, ali ima recept za Barsu

Sportske.net pre 14 minuta
Evroliga na Nova.rs: Fener srušio Olimpijakos, velika pobeda Armanija protiv Panatinaikosa

Evroliga na Nova.rs: Fener srušio Olimpijakos, velika pobeda Armanija protiv Panatinaikosa

Nova pre 39 minuta
Šamarčina Zvezdi na Badnje veče: Pukla stotka protiv lidera Evrolige

Šamarčina Zvezdi na Badnje veče: Pukla stotka protiv lidera Evrolige

Mondo pre 39 minuta
Partizan nemoćan u Monte Karlu; Penjaroja: "Ne može bez energije"; Mirotić: "Hristos se rodi"

Partizan nemoćan u Monte Karlu; Penjaroja: "Ne može bez energije"; Mirotić: "Hristos se rodi"

B92 pre 4 minuta
Zvezda razbijena usred Beograda - Obradović poručio: Bilo bi teško za bilo koju ekipu večeras...

Zvezda razbijena usred Beograda - Obradović poručio: Bilo bi teško za bilo koju ekipu večeras...

Kurir pre 1 sat
Valensija održala Zvezdi čas košarke u "Pioniru"

Valensija održala Zvezdi čas košarke u "Pioniru"

RTV pre 1 sat
Večiti bolje da ne gledaju tabelu Evrolige: Zvezda na granici plej-ina, Partizan ostao da „drži fenjer“!

Večiti bolje da ne gledaju tabelu Evrolige: Zvezda na granici plej-ina, Partizan ostao da „drži fenjer“!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaValensijaEvroligaTwitter

Sport, najnovije vesti »

Tabela Evrolige: Zvezda na sredini , Partizan poslednji

Tabela Evrolige: Zvezda na sredini , Partizan poslednji

Danas pre 19 minuta
Ubedljiv poraz Zvezde od Valensije u Pioniru (VIDEO)

Ubedljiv poraz Zvezde od Valensije u Pioniru (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Penjaroja: Nadam se da više nećemo ponoviti igru iz prvog poluvremena

Penjaroja: Nadam se da više nećemo ponoviti igru iz prvog poluvremena

Danas pre 1 sat
Obradović otkrio šta je falilo za preokret Zvezde tokom treće četvrtine

Obradović otkrio šta je falilo za preokret Zvezde tokom treće četvrtine

Danas pre 59 minuta
Nalet krajem treće četvrtine nije bio dovoljan: Partizan izgubio od Monaka (VIDEO)

Nalet krajem treće četvrtine nije bio dovoljan: Partizan izgubio od Monaka (VIDEO)

Danas pre 2 sata